Algeria-Francia: operatori turistici francesi in visita visita il sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di una ventina di operatori turistici e rappresentanti dei media francesi sta visitando la regione di Ahaggar, nel governatorato di Tamanrasset, nel sud dell'Algeria, alla scoperta dei siti turistici locali. Le offerte includono regioni come Assekrem, l'oasi di Outoul e la zona di Tabssa, tra altri siti di fama mondiale. Gli operatori francesi presenti si sono detti "sedotti" dai paesaggi naturali e dai siti turistici della regione. Gli operatori locali e francesi sperano di rafforzare le loro relazioni economiche bilaterali attraverso la firma di accordi di partenariato e cooperazione. Anche la compagnia di bandiera, Air Algerie, sta lavorando per incrementare il turismo in Algeria, facilitando l'ottenimento dei visti turistici e offrendo servizi di linea verso destinazioni nel sud del Paese. Infine, gli organizzatori auspicano che questa iniziativa contribuisca al rilancio del turismo sahariano e alla promozione del patrimonio turistico e artigianale della regione.La delegazione francese visiterà anche il governatorato di Djanet. (Ala)