Usa: tetto del debito, democratici annunciano ciclo di audizioni in Senato

- Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato oggi di voler organizzare una serie di audizioni presso la camera alta del Congresso, tese a “rivelare l’impatto reale” della proposta recentemente presentata dai repubblicani per innalzare il tetto al debito federale. In una lettera inviata ai parlamentari, il senatore di New York ha affermato che il testo presentato dai repubblicani è stato “scritto frettolosamente”, e che rappresenta “una richiesta di riscatto nei confronti dei cittadini”. La proposta è stata già approvata dalla Camera dei rappresentanti, grazie alla maggioranza dei repubblicani, ma non passerà il voto al Senato, dove i democratici sono in vantaggio con 51 seggi. “Dimostreremo ai cittadini gli impatti reali di questa proposta: le nostre commissioni avvieranno già questa settimana un ciclo di audizioni per smascherare gli effetti di questo testo incosciente”. Una audizione della commissione Bilancio è prevista per giovedì. (Was)