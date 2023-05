Usa-Paraguay: Washington si congratula con presidente eletto Pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti si congratula con il presidente eletto del Paraguay, Santiago Pena, e con il popolo paraguaiano per il successo del voto "libero ed equo" tenuto il 30 aprile. "Non vediamo l'ora di lavorare con il presidente eletto Pena e il suo governo per promuovere interessi comuni come combattere la corruzione e l'impunità e promuovere la sicurezza e la crescita economica a beneficio di entrambi i paesi", si legge in una nota del portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. "I nostri interessi comuni e valori democratici condivisi continueranno a sostenere la storica partnership tra il popolo del Paraguay e gli Stati Uniti", conclude la nota (Was)