Spagna-Paraguay: Sanchez si congratula con Pena e lo invita a rafforzare le relazioni bilaterali

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è congratulato con Santiago Pena per la sua vittoria alle elezioni presidenziali paraguaiane e lo ha invitato a "rafforzare ancora di più le eccellenti relazioni" tra i due Paesi. "La Spagna conta sul Paraguay per rafforzare il legame tra l'America latina, i Caraibi e l'Unione europea", ha scritto Sanchez sul suo profilo Twitter. Anche il ministero degli Esteri di Madrid in un comunicato ha fatto "i migliori auguri per questa nuova fase politica" al nuovo presidente del Paese latinoamericano, ribadendo la volontà di continuare a mantenere uno "stretto rapporto" con il governo del Paraguay, ad approfondire l'agenda bilaterale e a lavorare congiuntamente in ambito iberoamericano e multilaterale. (Spm)