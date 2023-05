Decreto lavoro: Malan (Fd'I), da governo Meloni più grande taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni ha scelto il 1 maggio per approvare "il più grande taglio di tasse sul lavoro reso possibile dalla saggia politica di questi mesi. Per i redditi medio-bassi si arriverà fino a 100 euro in più in busta paga. Ci sono poi i programmi di formazione per chi cerca lavoro e incentivi per chi assume. Come Fratelli d'Italia siamo orgogliosi di questi risultati". Lo dichiara ai telegiornali il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, parlando del decreto Lavoro approvato oggi dal Consiglio dei ministri.(Rin)