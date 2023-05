Primo maggio: Tajani, difendiamo il lavoro con i fatti e non con le parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo maggio “difendiamo il lavoro con i fatti e non con le parole”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio su Twitter in cui ha elencato le misure approvate oggi dal governo: “il taglio del cuneo fiscale, più soldi in busta paga; lo stop al reddito di cittadinanza, più lavoro e più risorse per l’inclusione; più sicurezza sul lavoro; contratti a tempo determinato più flessibili”. “Buona festa dei lavoratori a tutti”, ha scritto il ministro. (Res)