Sardegna: Solinas alla festa di Sant'Efisio, devozione sempre viva che si rinnova

- "Quella verso Sant'Efisio è una devozione antica, un momento di fede, cultura e tradizione tra i più sentiti per la città di Cagliari. Si rinsalda ininterrottamente da quel lontano 1657, quando ebbe luogo la prima processione solenne per sciogliere il voto dei consiglieri della Municipalità di Cagliari e ringraziare il santo martire e guerriero di aver liberato l'isola dalla Peste, che per cinque terribili anni devastò la nostra terra. Oggi come allora, la devozione, che nei secoli si è estesa da Cagliari a tutta la Sardegna e rappresenta, l'immutata fede del popolo sardo verso questo mirabile santo". Lo afferma il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in occasione della 367esima Festa di Sant'Efisio. "Ecco perché – aggiunge il presidente Solinas – anch'io oggi sono qui come un cittadino e un fedele, con la gioia nel cuore per questa ritrovata normalità che consente a tutti i cagliaritani e non solo di stringersi attorno al proprio santo e ripercorrere le tappe di un cammino tradizionale che sarà per ciascuno l'occasione per le proprie riflessioni personali, per attenuare le proprie ansie, per rivolgere le proprie preghiere. E così chiedo a Sant'Efisio di vegliare su questa nostra Sardegna e di restituire a tutti i Sardi la possibilità di vedere in questo anno che ci attende vedere realizzate tutte le loro più intime aspettative. Buon Sant'Efis a tutti". (segue) (Com)