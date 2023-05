Sardegna: Solinas alla festa di Sant'Efisio, devozione sempre viva che si rinnova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il presidente della Regione Solinas ha salutato l''Arciconfraternita del Gonfalone, custode centenaria del rito e regista dell'evento, per poi partecipare alla santa messa, a Stampace, nella chiesetta di Sant'Efisio, e infine seguire il Santo in processione, dietro al cocchio dorato. Una delegazione dei circoli dei sardi nel mondo, giunti nell'isola in occasione della Conferenza internazionale dell'emigrazione sarda e di Sa die de sa Sardigna, accompagnati dall'assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, è stata ricevuta al Comune di Cagliari per partecipare alla cerimonia d'investitura dell'Alter Nos, Roberto Mura, investito dell'incarico di rappresentare il primo cittadino nel corso della Festa ed insignito della fascia tricolore e del "Toson d'oro", onorificenza concessa alla Città di Cagliari da Carlo II, re di Spagna nel 1679. La dimostrazione che, nonostante la lontananza, l'affetto dei devoti al Santo è un sentimento sempre vivo e diffuso non solo tra i cagliaritani, ma tra tutti i sardi. (Com)