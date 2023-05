Whirlpool: Di Maggio (Fd'I), governo esercita golden power, è strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione del Dpcm proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Alfonso Urso si trasforma in un'opportunità ciò che poteva essere una sconfitta. Infatti, con il documento approvato il governo esercita i poteri speciali in materia di asset strategici blindando il patrimonio tecnologico, i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti coinvolti dalla fusione tra Whirlpool Emea e la turca Arçelik". Lo annuncia il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio, che aggiunge: "Non lasciamo soli i 4.638 dipendenti e le famiglie che chiedono tutela, dimostrando una volta di più quale sia la strada giusta da seguire". (Rin)