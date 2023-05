Lavoro: Barelli (FI), con taglio cuneo governo ha mantenuto promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha mantenuto la promessa: ha incrementato il taglio del cuneo fiscale che per gli stipendi medio bassi si traduce in un maggiore potere di acquisto". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a TgCom 24. "Le prerogative tecniche – ha proseguito - permettevano al governo l'utilizzo delle risorse disponibili a bilancio cioè fino a dicembre, ma è evidente che la volontà è di proseguire il taglio anche nel 2024 e, perché no, renderla una misura strutturale. Anche i sindacati sanno che non si poteva in questo momento fare di più. Il governo sta dimostrando, proprio il primo maggio, di essere impegnato a migliorare le condizioni dei lavoratori dipendenti, così come a programmare iniziative per favorire la ripresa dell'economia". Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, "osservatori laici, né di sinistra, né di destra, né appartenenti ai sindacati, hanno detto che l'Italia non poteva permettersi un sussidio così generalizzato e spesso iniquo. Il governo ha quindi aggiustato il tiro, proponendo l'assegno di coesione, del quale beneficerà chi ne ha realmente bisogno. La strada è quella giusta e fa riferimento all'utilizzo più efficiente delle disponibilità economiche che ha il nostro Paese", ha concluso. (Rin)