Bulgaria: esplosione in autostrada mentre passava convoglio del procuratore generale Geshev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione è avvenuta lungo un’autostrada vicino Sofia mentre stava passando un corteo di auto, una delle quali aveva a bordo il procuratore generale Ivan Geshev. Lo ha riferito l’emittente “Bnt”. L’esplosione è avvenuta tra la città di Samokov e la capitale bulgara intorno alle 11:45 (ora locale). Dalle analisi preliminari, l’ordigno è saltato in aria davanti a una delle automobili del convoglio, ha reso noto il ministero dell’Interno. Nessuno è rimasto ferito. Il viceprocuratore generale, Borislav Sarafov, ha spiegato che l’esplosione è avvenuta nei pressi di una curva in cui i mezzi rallentano e ha causato un cratere con una profondità di 30-40 centimetri e un diametro di 3-4 metri. Sarafov è inoltre convinto che l’obiettivo della detonazione fosse quello di uccidere e non semplicemente di intimidire. Le autorità bulgare hanno aperto un’indagine per terrorismo. (Seb)