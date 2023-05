Yemen: inviato Usa Lenderking inizia visita nel Golfo, focus su processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, si è recato oggi nel Golfo nell’ambito degli sforzi in corso portare la pace nel Paese martoriato dalla guerra. Durante la sua missione in Oman e in Arabia Saudita, “l'inviato speciale Lenderking incontrerà partner yemeniti, omaniti, sauditi e internazionali per discutere i loro sforzi coordinati per ulteriori colloqui in corso”, riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti stanno lavorando a stretto contatto con le Nazioni Unite, l'Arabia Saudita, l'Oman e altri partner per (…) sostenere un processo politico inclusivo guidato dallo Yemen che consenta agli yemeniti di plasmare un futuro più luminoso per il loro Paese”. (segue) (Res)