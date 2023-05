Yemen: inviato Usa Lenderking inizia visita nel Golfo, focus su processo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yemen è teatro di un violento conflitto civile dal settembre 2014. A seguito dell’occupazione del nord del Paese, compresa la capitale Sana'a, da parte dei miliziani filo-iraniani Houthi, il governo riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto l’intervento dei Paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che, nel marzo del 2015, hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. Lo scorso 6 aprile 2023, il Consiglio direttivo presidenziale dello Yemen e il gruppo ribelle sciita Houthi hanno concordato una tregua di sei mesi e lo scambio di un numero considerevole di prigionieri di guerra. Tale sviluppo giunge nel contesto del riavvicinamento (mediato dalla Cina) tra Teheran e Riad dopo anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, in particolare in Yemen, dove il conflitto tra il governo yemenita, sostenuto dai sauditi, e i ribelli sciiti Houthi, alleati dell’Iran, ha provocato una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. (Res)