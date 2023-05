Scuola: Valditara, priorità a sicurezza percorsi alternanza scuola-lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi requisiti, capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, esperienza maturata nei Percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei Pcto. Per una proficua progettazione dei Percorsi, sono previsti l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati, finora carenti, tra il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che viene rinominata come "Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento". Inoltre, è previsto un sistema di costante monitoraggio della qualità dei Percorsi. A conferma dell'assoluta priorità del tema della sicurezza delle studentesse e degli studenti, è introdotta la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione civica. Per garantire il consolidamento e la qualità dei Pcto, il ministero dell'Istruzione e del merito istituisce l'Osservatorio nazionale per il sostegno alle attività di monitoraggio e di valutazione dei Percorsi. Composizione, funzionamento e durata dell'Osservatorio saranno definiti con decreto del Ministro. Presso il Mim viene introdotto anche l'Albo delle buone pratiche dei Pcto, che raccoglierà le migliori azioni delle istituzioni scolastiche, per incentivare la diffusione e la condivisione delle esperienze d'eccellenza. (Com)