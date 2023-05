Primo maggio: Zanella (Avs), da governo solo arroganza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "consolida la sua arroganza nella giornata dedicata al lavoro con un decreto che cancella il reddito di cittadinanza, aumentando il ricorso ai Voucher e i contratti a termine. Non hanno nulla da dire al mondo del lavoro, se non per indebolirlo, buttando lì un taglio del cuneo fiscale che non darà ristoro a nessuno e che non è strutturale”. Lo afferma in una nota la presidente di Alleanza Verde Sinistra alla Camera, Luana Zanella.(Com)