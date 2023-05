Cina: “Cnn” pubblica immagini satellitari che mostrano nuovo dirigibile in una base nel Nord-Ovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dirigibile di grandi dimensioni sviluppato dalle Forze armate di Pechino è stato avvistato per la prima volta nei pressi di una base militare nel Nord-Ovest della Cina. Alcune immagini satellitari ottenute dall’emittente “Cnn”, risalenti al novembre del 2022 e scattate dalla società statunitense BlackSky, mostrano un dirigibile lungo circa 30 metri nei pressi di una autostrada all’interno di un complesso militare situato nel deserto del Nord-Ovest della Cina. Le immagini sono state scattate tre mesi prima dell’abbattimento di un pallone spia cinese da parte del Pentagono, dopo che il velivolo ha sorvolato il territorio federale per diverse settimane. Alcuni esperti consultati dall’emittente hanno aggiunto che le immagini potrebbero segnalare passi avanti nel programma di velivoli spia avviato dal governo di Pechino su scala globale, essendo il dirigibile un mezzo più avanzato e versatile rispetto a quelli individuati in precedenza. Le immagini mostrano anche un enorme hangar nei pressi del dirigibile, lungo quasi 300 metri. (Was)