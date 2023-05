Francia: primo maggio, scontri tra manifestanti e polizia a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manifestazione in occasione del primo maggio a Parigi ci sono stati scontri tra le persone scese in piazza e gli agenti di polizia. Lo riferiscono i media francesi, che informano di lanci di petardi e gas lacrimogeno. Al momento gli arresti sono almeno 40. Un poliziotto è rimasto ferito da una molotov e a causa delle ustioni è stato ricoverato in ospedale. Il tradizionale corteo del primo maggio nella capitale francese è partito poco prima delle 14:30 da Place de la République e i manifestanti in testa hanno nel frattempo già raggiunto Place de la Nation. Già prima dell'inizio della manifestazione la polizia francese aveva compiuto oltre 2.700 controlli. All’altezza di boulevard Voltaire, le forze dell’ordine hanno separato la processione in due, con una parte composta da manifestanti facinorosi che si sono resi responsabili del danneggiamento dell'arredo urbano e di attività commerciali. Secondo la confederazione sindacale Cgt, le persone scese in piazza a manifestare nella capitale sono 550 mila. Disordini sono avvenuti anche altrove in Francia. A Lione è stato dato fuoco ad alcuni veicoli e diverse attività commerciali, banche e assicurazioni sono state vandalizzate. In quest’ultima città i sindacati hanno indicato una partecipazione di 45 mila persone alle manifestazioni, mentre la prefettura parla di 17 mila. A Nantes, un incendio è stato appiccato davanti alla sede dell’amministrazione locale. A Strasburgo, a margine delle dimostrazioni, alcuni presenti hanno dato fuoco a un’effigie del presidente Emmanuel Macron con in testa una corona. (Frp)