Usa: elezioni 2024, senatore repubblicano Tim Scott annuncerà candidatura il 22 maggio

- Il senatore repubblicano Tim Scott annuncerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca il prossimo 22 maggio, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Durante un discorso a Charleston, nella Carolina del Sud, il senatore ha affermato che “è giunto il momento di fare l’ultimo passo: preparatevi ad un annuncio molto importante”. Scott ha istituito già il mese scorso un comitato esplorativo con l’obiettivo di prepararsi alla campagna elettorale, pubblicando un messaggio video in cui afferma che il presidente Joe Biden e “la sinistra radicale hanno scelto di puntare sulla cultura del risentimento: promuovono vittimismo invece di responsabilità, e stanno cercando di indottrinare i nostri figli, affermando che viviamo in un Paese cattivo”. (Was)