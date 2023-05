Usa: legali di Trump chiedono annullamento del processo per violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno chiesto l'annullamento del processo aperto per presunta violenza sessuale e diffamazione ai danni della ex giornalista di "Elle", E. Jean Carroll, denunciando una condotta "parziale" della giuria. In una lettera recapitata al giudice Lewis A. Kaplan, l'avvocato di Trump, Joe Tacopina, ha chiesto l'archiviazione della causa o, in alternativa, di ottenere maggiori margini per un controinterrogatorio dei testimoni. Secondo Tacopina, infatti, Kaplan avrebbe "rafforzato" la testimonianza di Carroll dinanzi alla giuria e impedito, definendole "argomentative", domande che la difesa avrebbe voluto porre seguendo standard "consolidati e accettati". Carroll afferma di essere stata violentata dall'ex presidente a metà degli anni Novanta, "in un negozio del centro commerciale Bergdorf Goodman", e di essere stata diffamata quando - nel libro di memorie scritte nel 2019 - Trump ha detto che si trattava di accuse false. (Was)