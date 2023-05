Siria: Giordania, Egitto, Iraq e Arabia Saudita sostengono una “soluzione politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita, Egitto, Giordania e Iraq hanno proposto oggi una “soluzione politica” per porre fine al conflitto siriano e alle sue ripercussioni regionali, “preservando l'unità, la coesione e la sovranità della Siria". E’ quanto si legge nella dichiarazione finale della riunione consultiva tenuta oggi ad Amman per discutere degli sforzi per raggiungere una soluzione politica alla crisi siriana. "Questa soluzione deve soddisfare le aspirazioni del popolo siriano, liberarlo dal terrorismo, rafforzare le condizioni favorevoli al ritorno volontario e sicuro dei rifugiati, portare all'uscita di tutte le forze straniere illegali, in modo da raggiungere la riconciliazione nazionale, il ripristino della sicurezza, della stabilità e del ruolo della Siria", afferma la dichiarazione. Alla presenza del ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, i capi della diplomazia dei quattro Paesi arabi (il principe saudita Faisal bin Farhan, il giordano Ayman Safadi, l’iracheno Fouad Hussein e l’egiziano Sameh Shoukry) hanno sottolineato l'importanza della "cooperazione tra il governo siriano, i Paesi interessati e le Nazioni Unite nella formulazione di una strategia globale volta a rafforzare la sicurezza e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e organizzazioni”. (segue) (Res)