Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (10)

- Infine, su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, il Consiglio dei ministri ha deliberato la promozione al grado di generale ispettore capo del generale ispettore del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente Sergio Walter Maria Li Greci. Da ultimo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sei leggi regionali e ha deliberato di non impugnare: 1. la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 03/03/2023, recante “Misure per la semplificazione e la crescita economica”; 2. la legge della Regione Umbria n. 1 del 06/03/2023, recante “Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n; 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)”; 3. la legge della Regione Umbria n. 2 del 06/03/2023, recante “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”; 4. la legge della Regione Piemonte n. 3 del 09/03/2023, recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale; Anno 2022”; 5. la legge della Regione Molise n. 3 del 10/03/2023, recante “Ratifica dell’Intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”; 6. la legge della Regione Calabria n. 10 del 15/03/2023, recante “Istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato”. (Com)