Lavoro: De Marchi, controlli e responsabilizzazione di tutti, il tema principale è la sicurezza

- Ci vogliono controlli e una responsabilizzazione di tutti e la consapevolezza che il tema del lavoro riguarda, in primis la sicurezza. Lo ha detto Diana De Marchi, consigliera del Comune di Milano e consigliera delegata della Città metropolitana di Milano al lavoro e politiche sociali al corteo del 1 maggio a Milano. “Sul tema dei morti la situazione è assolutamente drammatica – ha sottolineato - come città metropolitana stiamo lavorando proprio per garantire quella sicurezza che ancora non è abbastanza garantita e quindi questo è l'impegno che abbiamo”. Ci vogliono poi i controlli e una responsabilizzazione di tutti e la consapevolezza che il tema del lavoro riguarda, in primis, la sicurezza. E questo dipende anche dal tema del lavoro precario che cerchiamo di contrastare con grande forza proprio con le politiche attive del lavoro della città metropolitana”. Un lavoro che, dopo la pandemia, è ripartito, ma, ha sottolineato De Marchi, non per tutti: “Dopo la pandemia c'è stato un miglioramento dell'occupazione, anche interessante, però con un gender gap, una segregazione del lavoro femminile che, invece, è aumentata del 50 per cento. L'occupazione è migliorata, ma solo per gli uomini”. (Rem)