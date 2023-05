Siria: presidente Assad istituisce Fondo nazionale per le popolazioni colpite dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano Bashar Assad ha firmato un decreto che istituisce un Fondo nazionale di sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto avvenuto il 6 febbraio in Siria e Turchia. Lo rende noto l'agenzia di stampa filogovernativa “Sana”. “Il fondo ha lo scopo di fornire alle persone colpite un sostegno finanziario per superare i danni fisici, materiali o morali loro causati, secondo gli standard approvati”, riferisce il dispaccio di agenzia. La Turchia e la Siria sono state colpite da due devastanti terremoti il 6 febbraio 2023. Il disastro ha colpito circa 13,5 milioni di persone e causato più di 50.000 morti, colpendo in Siria i governatorati di di Aleppo, Latakia, Hama e Idlib. "Secondo i termini del decreto, verranno aperti uno o più conti correnti a favore del fondo presso le banche operanti, nei quali verranno depositate le risorse finanziarie del fondo", si legge nel decreto numero 7 del 2023. (Lib)