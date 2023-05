Decreto lavoro: Conte, inaccettabile, si torna a Jobs act Renzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il Primo maggio e dovremmo celebrare tutti insieme la Festa del lavoro eppure il governo Meloni si riunisce per introdurre il decreto ‘precariato’ e fare la festa ai lavoratori. E' una cosa inaccettabile perchè questo Paese ha bisogno al contrario di contratti a tempo indeterminato, di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro”. A dirlo è stato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. Per l’ex premier “torniamo indietro al Jobs act di Renzi ed è singolare che ci sia questo dolce abbraccio politico tra il governo Meloni e il governo di Renzi, a dieci anni di distanza. Siamo ormai oltre le politiche conservatrici, siamo alla restaurazione più becera”. Con il provvedimento odierno, ha concluso, “si uccidono i sogni dei giovani, i progetti di vita che vorrebbero coltivare e si smantella il reddito di cittadinanza: la povertà è una colpa che questo governo non può perdonare”, ha concluso. (Rin)