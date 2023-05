Decreto lavoro: appello Conte, a giugno manifestiamo tutti contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ritroviamoci tutti insieme a giugno per manifestare contro questo governo: contro lo smantellamento del reddito di cittadinanza, contro il ‘decreto precariato’, a favore del salario minimo, a favore della riduzione del tempo di lavoro”. E’ l’appello lanciato dal presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. (Rin)