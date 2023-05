Paraguay: il nuovo presidente è un economista, 44 anni e padre a soli 17 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pena aveva già cercato di ottenere la candidatura presidenziale del Pc nel 2018, sconfitto però da Abdo Benitez (che poi avrebbe a sua volta avuto la meglio su Alegre). Diversi osservatori definirono quella una candidatura promossa da Cartes per indebolire la figura di Abdo, suo rivale interno al partito. Un legame che si vuole certificato dalla direzione della banca Basa - proprietà del gruppo Cartes - che Pena ha assunto a marzo del 2018. Pur fortemente legato al "tradizionalista" Cartes, che ha voluto e ringraziato sul palco dei festeggiamenti, Pena ha alcune posizioni eccentriche soprattutto in tema di diritti civili, come l'apertura al matrimonio egualitario o maggiori margini nella possibilità di ricorrere all'aborto. (segue) (Abu)