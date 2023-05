Primo maggio: Gerla (Cisl), Milano recuperi capacità di includere, Comune ci dica come userà risorse Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano rischia diventare una città che esclude, deve recuperare la sua capacità di includere e questo può venire dal lavoro e le risorse del Pnrr possono aiutare a dare le risposte che servono a lavoratori e cittadini. Lo ha detto Carlo Gerla segretario generale della Cisl Milano Metropoli, dal palco di piazza della Scala dove CGIL, CISL e UIL Milano hanno celebrato la festa dei lavoratori. "Milano - ha spiegato - deve tornare a essere una città dinamica, vivibile e capace di non lasciare indietro nessuno, è una metropoli in trasformazione, bisogna lavorare sul rinnovamento della città e sulle infrastrutture". "Da troppo tempo - ha ricordato - attendiamo riscontro da parte del Comune in merito alla nostra richiesta di incontro sulle risorse dedicate al Pnrr, sono risorse pubbliche che, se indirizzate bene, possono dare risposte concrete ai lavoratori e ai cittadini". "Milano - ha sottolineato Gerla - nella sua storia ha sempre accolto chi veniva da fuori, ha dato a tutti una possibilità per vivere e lavorare, è sempre stata una città inclusiva, ma ora rischia di diventare una città che esclude, va recuperato quello spirito antico e, per farlo, bisogna ripartire dal lavoro, che deve essere regolare pagato correttamente e che deve lasciare aperta la speranza per il futuro". "È un tempo di avversità, ma anche di opportunità", ha concluso. (Rem)