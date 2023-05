M5s: Villani, domani ex presidente della Camera Roberto Fico sarà a Scafati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani martedì 2 Maggio a Scafati, presso la biblioteca comunale in Via Galileo Galilei alle ore 19.00, ci sarà Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati. Legalità, sicurezza e sviluppo del territorio saranno i temi sul tavolo di discussione. Priorità di cui questa città ha urgente bisogno prima di arrivare ad un punto di non ritorno: eventualità, quest'ultima, che noi come Movimento stiamo cercando di contrastare in ogni modo. Le responsabilità del futuro sindaco e dei candidati, in questa tornata elettorale, sono alte, coraggiose e molto rischiose. La mole di lavoro che ci si appresta a fare non è argomento da principianti. Ci vogliono persone preparate, responsabili e affermate nella società. Siamo certi che l'unica persona alla quale può essere affidata questa enorme responsabilità è Michele Grimaldi, perché conosce bene il funzionamento della macchina amministrativa ed è l'unico che non è sceso a patti". Ad annunciarlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle a Salerno Virginia Villani. "Sarà un momento di confronto con le Istituzioni e con i cittadini: un'occasione di vera e propria condivisione dei punti critici che Scafati affronta da anni e di quello che, invece, può e dovrà essere fatto per andare avanti e migliorarsi. È doveroso e necessario risollevare il paese, adesso e senza perdere altro tempo", ha concluso Villani.(ren)