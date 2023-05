Spagna: sindacati a imprenditori, tempo per accordo su contrattazione collettiva sta per scadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari generali della Confederazione spagnola della commissioni operaia (Ccoo) e dell'Unione generale dei lavoratori spagnola (Ugt), Unai Sordo e Pepe Alvarez, hanno avvertito la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) che il tempo per raggiungere un accordo per l'occupazione e la contrattazione collettiva "sta per scadere". Sordo ha affermato che i datori di lavoro devono aprire alla negoziazione di aumenti salariali. Se questo non accadrà, i sindacati organizzeranno in autunno "giornate che prenderanno la forma di uno sciopero in tutti i settori i cui accordi collettivi sono bloccati". Alvarez ha ricordato agli imprenditori che nel 2022 ci sono stati "conflitti con risultati positivi" per i lavoratori e ha sottolineato che i sindacati seguiranno la stessa strada nel 2023. La Ceoe e l'Ugr hanno scelto per la celebrazione del primo maggio di quest'anno lo slogan "Aumentare i salari, abbassare i profitti, condividere i profitti". Alvarez ha evidenziato che questa giornata deve servire a "consolidare le importanti conquiste di questa legislatura, come la riforma del lavoro o quella delle pensioni". Il segretario generale dell'Ugt ha raccomandato ai lavoratori autonomi e ai piccoli e medi imprenditori di non seguire gli slogan di alcuni dei loro rappresentanti che fanno parte di questa catena di "sfruttamento", in riferimento alle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle Pmi all'interno della Ceoe. (Spm)