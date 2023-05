Milano: Vizza (Uil) a Nova, Comune chieda più risorse a Regione e governo per edilizia convenzionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano non può essere considerata solo una "città per ricchi, il Comune deve avere più forza nei confronti della Regione e del governo per chiedere ulteriori risorse per l'edilizia sociale, popolare e convenzionata a favorire delle famiglie con i redditi più bassi, perché non possiamo permetterci di avere una città a due o tre velocità. Anche dal punto di vista del Comune occorre attivare misure che diano delle risposte ai problemi delle famiglie". Lo ha detto a Nova il Segretario Generale UIL Milano Lombardia, Enrico Vizza, durante il corteo del primo maggio a Milano". (Rem)