- “Ho trovato non troppo rispettoso dei lavoratori e della Festa del lavoro decidere di fare un Cdm il Primo di maggio: pensare ai lavoratori vuol dire mettere al centro il lavoro non un giorno l’anno ma tutti i giorni”. A dirlo è stato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco della manifestazione unitaria dei sindacati, a Potenza, in occasione del Primo maggio. (Rin)