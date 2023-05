Primo maggio: Landini, Repubblica fondata su sfruttamento lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Paese è già abbastanza diviso e noi oggi lo vogliamo unire, che vuol dire partire dal lavoro mettendo le persone nella condizione di vivere in maniera dignitosa”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco della manifestazione unitaria dei sindacati, a Potenza, in occasione del Primo maggio. Se vogliamo pensare al futuro del Paese e dell’Europa “dobbiamo avere un progetto ed una strategia che siano in grado di guardare avanti” ma “questo oggi non sta avvenendo”. “La nostra - ha aggiunto - è una Repubblica purtroppo fondata sullo sfruttamento del lavoro, sulla precarietà, sul fatto che si può essere poveri anche lavorando”. (Rin)