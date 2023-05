© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo la nostra mobilitazione” contro le scelte del governo e contro il decreto Lavoro “e se non avremo risposte siamo pronti a continuare la mobilitazione, insieme, fino a quando non avremo raggiunto il risultato”. Lo ha ribadito il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco della manifestazione unitaria dei sindacati, a Potenza, in occasione del Primo maggio. (Rin)