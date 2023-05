© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rischiamo di fare una figura barbina con l’Europa: il nostro Paese non può permettersi di non investire e di non utilizzare le risorse del Pnrr”. A dirlo è stato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco della manifestazione unitaria dei sindacati, a Potenza, in occasione del Primo maggio. (Rin)