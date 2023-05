Milano: guida ubriaco e aggredisce i Carabinieri, 48 enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Nella serata di ieri a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 48enne italiano, incensurato.I Carabinieri sono intervenuti in viale Monza dove alcuni passanti avevano segnalato, a una pattuglia in servizio perlustrativo, una vettura che stava percorrendo ad alta velocità le vie della zona Loreto, incurante della segnaletica stradale, impattando durante il tragitto contro diverse vetture in sosta. I Carabinieri hanno subito intercettato il mezzo che, alla vista dei militari, nel tentativo di fuggire ed eludere il controllo, aveva tentato un’inversione rimanendo però bloccato dallo spartitraffico. Il conducente e unico occupante dell’auto, sceso dal mezzo in evidente stato di ubriachezza, ha poi iniziato a minacciare i Carabinieri, spintonandoli e tentando di percuoterli, venendo però poi fermato in sicurezza anche con l'utilizzo dello spray urticante. L'uomo, in costante stato di forte agitazione, dopo essere stato accompagnato in caserma, è stato trasportato in codice giallo presso l'Ospedale San Paolo ,ma durante il trasporto a bordo della ambulanza, ha colpito con un calcio al volto una soccorritrice, una 32enne italiana, rimasta lievemente contusa. (Rem)