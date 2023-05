Primo maggio: La Russa, morti sul lavoro piaga inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cosa più importante di oggi, Primo maggio, era rendere omaggio ai caduti sul lavoro, che sono una delle piaghe che non si riesce a sconfiggere e sulla quale, credo, tutti i partiti, le forze politiche ee il governo debbano prestare ancora più attenzione, perché la strage di chi muore mentre lavora è inaccettabile, al di là di qualunque differenza politica”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che questa mattina ha deposto una corona di alloro davanti alla lapide in ricordo dei morti sul lavoro posta all’ingresso del comune di Patenò, in provincia di Catania. (Rin)