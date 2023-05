Thailandia: primo maggio, aumento visitatori cinesi rivitalizza turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia sta registrando un incremento nel numero di turisti cinesi in occasione della festa del primo maggio, la prima vacanza lunga dopo quella per la Festa di primavera a gennaio.L'afflusso di turisti cinesi ha stimolato l'industria thailandese del turismo, che è stata in trepida attesa per il ritorno dei visitatori internazionali.Dal primo gennaio al 23 aprile, oltre 737.000 turisti cinesi hanno visitato la Thailandia, segnando un aumento di 30 volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il think tank del Centro di ricerca Kasikorn, con sede a Bangkok. (Xin)