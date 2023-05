© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon Primo maggio a chi onora ogni giorno l’Articolo 1 della nostra Costituzione. A chi lotta per un salario più giusto, per un lavoro più sicuro e dignitoso per sé e per gli altri. Al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati. (Rin)