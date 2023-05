Cina: Tibet, ricercatori continuano i lavori nonostante il clima rigido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso una stazione di ricerca, vicino a un importante lago del Tibet cinese, Dawa Tashi è uno dei numerosi ricercatori che lavorano qui da anni, nonostante il clima rigido.La Namtso Monitoring and Research Station for Multisphere Interactions (NAMORS) è situata vicino al lago Namtso, uno dei laghi salati più elevati al mondo, con un'altitudine media di oltre 4.700 metri.La stazione è stata istituita dall'Accademia cinese delle scienze (CAS) nel 2005.I ricercatori si concentrano principalmente su progetti come il monitoraggio meteorologico e idrologico e il cambiamento ambientale.Dawa Tashi lavora nella stazione da circa quattro anni. È esperto di tutte le apparecchiature e gli strumenti della stazione.Ora la stazione ospita tre membri fissi del personale, e molti lavoratori part-time.Dawa Tashi auspica che altri laureati si uniscano al team e intraprendano una carriera nella ricerca scientifica. (Xin)