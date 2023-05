Primo maggio: Schillaci, rilancio sanità pubblica passa da valorizzazione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della festa del Primo maggio "voglio esprimere i miei auguri a tutti gli operatori sanitari e sociosanitari che ogni giorno con passione e dedizione si prendono cura della salute dei nostri cittadini. Un grazie particolare a coloro che anche oggi sono al lavoro per garantire ai pazienti le cure necessarie". E' quanto afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ricorda come il ministero sia "impegnato a valorizzare al meglio il nostro personale sanitario e sociosanitario e a fare in modo che possa lavorare con maggiore serenità, in condizioni di piena sicurezza e con rinnovato entusiasmo. Non è possibile alcun rilancio della sanità pubblica senza un serio investimento sul capitale umano che rappresenta la spina dorsale del nostro Servizio Sanitario Nazionale", conclude il ministro. (Com)