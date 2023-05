Francia: critiche da Consiglio diritti umani Onu su discriminazione razziale e violenze polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esaminato oggi la situazione della salvaguardia dei diritti in Francia. Come ha riferito l’emittente “Bfmtv”, nel corso di una riunione di più di tre ore, Parigi ha ricevuto critiche da diverse delegazioni. Tra di esse c’è quella degli Stati Uniti, la cui rappresentante, Kelly Billingsley, ha esortato la Francia a “intensificare gli sforzi per la lotta contro i crimini e le minacce di violenza legati all’odio religioso”, come l’antisemitismo e l’islamofobia. Anche il rappresentante della Cina ha evidenziato “un aumento del razzismo e della xenofobia”. Altre delegazioni, tra le quali quelle di Brasile e Giappone, hanno criticato “la profilazione razziale da parte delle forze di polizia”, mentre il Sudafrica ha richiamato le autorità francesi a garantire che le indagini sugli episodi di razzismo che coinvolgono agenti di polizia siano condotte da organi imparziali esterni alle forze dell’ordine. La rappresentante della delegazione francese presso l’Onu, Sabrine Balim, ha replicato alle obiezioni sottolineando che “l’uso della forza è strettamente inquadrato (da un punto di vista giuridico), controllato e, in caso di abusi, sanzionato”. Balim, che è consulente giuridica per il ministero dell’Interno di Parigi, ha ricordato che i poliziotti hanno l’obbligo di esibire un numero di identificazione individuale. (Frp)