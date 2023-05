Egitto: presidente Al Sisi annuncia un fondo di emergenza per i lavoratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha annunciato oggi l'istituzione di un fondo di sussidio di emergenza per i lavoratori egiziani irregolari e l'erogazione di 1.000 lire egiziane (circa 30 euro) a loro favore. Lo ha annunciato oggi lo stesso Al Sisi alla televisione di Stato egiziana, durante una visita ispettiva alla fabbrica di zucchero di Sharkia, nella nuova città di Salhia, nel governatorato di Sharkia. Lo stabilimento ha una capacità produttiva di 274.000 tonnellate di zucchero bianco, 105.000 tonnellate di melassa, 105.000 tonnellate di alimenti per animali e 325.000 tonnellate di zucchero raffinato: da solo fornisce il 25 per cento del consumo nazionale di zucchero. Il capo dello Stato egiziano non ha precisato l’entità del nuovo fondo, né se lo stanziamento di 1.000 lire sarà una tantum o con cadenza mensile, anche se in precedenza simili iniziative avevano una durata trimestrale. La misura è rivolta in particolare ai lavoratori impiegati nell’edilizia “a giornata”: secondo i dati del governo, i lavoratori irregolari nel Paese sono circa 2,6 milioni. (segue) (Cae)