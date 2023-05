Egitto: presidente Al Sisi annuncia un fondo di emergenza per i lavoratori irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in occasione della Festa dei lavoratori, il presidente ha detto che il governo si è impegnato a rispettare la quota del 5 per cento di persone con disabilità nella pubblica amministrazione. Allo stesso tempo, Al Sisi ha promesso che il progetto di legge sul lavoro recentemente presentato alla Camera dei rappresentanti sarà vagliato insieme ai sindacati e alle imprese. Il capo dello Stato ha poi auspicato un miglioramento del quadro normativo sul lavoro secondo gli standard internazionali, compatibilmente con la legislazione sul lavoro vigente nel Paese delle piramidi. Al Sisi ha ammesso che le crisi globali, come la pandemia di coronavirus e la guerra in Ucraina, hanno aggiunto ulteriori difficoltà ai Paesi in via di sviluppo, compreso l'Egitto. “Qualunque siano le sfide nel mondo, le supereremo e nessuno potrà scalfirci finché saremo uniti come un sol uomo", ha detto il presidente. (Cae)