Egitto: Standard and Poor’s riduce a “negativo” l'outlook di tre banche

- L’agenzia di rating statunitense Standard and Poor’s ha declassato da stabili e negative le sue prospettive su tre banche egiziane: National Bank of Egypt (Nbe), Banque Misr e Commercial International Bank - Egypt (Cib). L'agenzia ha comunque confermato i rating delle stesse banche a "B/B". Lo scorso 21 aprile, Standard and Poor’s aveva rivisto da stabile a negativo l'outlook dell'Egitto, pur mantenendo il giudizio sulla capacità creditizia del del Paese a "B", considerato un grado di "non investimento" ma dove vi sono ancora le capacità per rispettare gli impegni finanziari. (Cae)