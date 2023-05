Migranti: ministro Esteri tunisino, “alcuni Paesi rifiutano di compiere i soccorsi in mare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono paesi che rifiutano di compiere operazioni di salvataggio dei migranti in mare, “mentre la Tunisia non esita a farlo”. Lo ha detto il ministero degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa nazionale "Tap". Il capo della diplomazia del Paese nordafricano ha spiegato "che l'Italia e l'Unione Europea sono ben consapevoli che l'immigrazione irregolare supera la capacità di un solo Paese, in particolare della Tunisia, dato che questo fenomeno è globale". Dal punto di vista geografico, ha aggiunto Ammar, “la Tunisia è interessata da questo problema perché è situata al centro della rotta dei migranti irregolari che vogliono raggiungere le coste settentrionali del Mediterraneo". Il ministro ha affermato di aver discusso di questo tema giovedì scorso, 27 aprile, con la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, facendo presente alla politica svedese che “i mezzi della Tunisia per poter affrontare questo fenomeno sono limitati”. (segue) (Res)