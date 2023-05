Migranti: ministro Esteri tunisino, “alcuni Paesi rifiutano di compiere i soccorsi in mare” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati del cruscotto statistico pubblicato sul sito internet del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale, dall’inizio dell’anno fino al 28 aprile sono sbarcati 40.856 migranti, a fronte dei 9.089 giunti nello stesso periodo del 2022. Al primo posto degli sbarchi in Italia c’è la Costa d’Avorio con 5.812 arrivi, mentre nello stesso periodo del 2022 c’era l’Egitto con oltre 1.500 arrivi tramite la rotta libica. Segue poi un altro Paese dell’Africa occidentale, la Guinea, con 4.504 arrivi. A seguire, l’Egitto (4.413) e il Pakistan (3.851). I numeri di tunisini arrivati finora in Italia è quasi raddoppiato nell’arco di un anno, con 2.900 sbarchi registrati dall’inizio del 2023. (segue) (Res)