Migranti: ministro Esteri tunisino, “alcuni Paesi rifiutano di compiere i soccorsi in mare” (4)

- L’arrivo di migranti dai Paesi della sponda sud del Mediterraneo si affianca a condizioni economiche sempre più difficili, soprattutto in Tunisia. L'Unione europea ha pronto un pacchetto di assistenza macroeconomica per il Paese, ma la precondizione necessaria è che "ci sia un accordo fra il governo tunisino e il Fondo monetario internazionale", ha rivelato lo scorso 21 aprile una fonte diplomatica Ue. "La situazione in Tunisia si è deteriorata su tre fronti: sulla questione della sostenibilità finanziaria, sulla questione dell'ambiente politico e, infine, sulla questione migratoria, con migranti che si trasferiscono fondamentalmente in Italia. Questa è la situazione in cui si svolgerà la discussione di lunedì", ha spiegato la fonte. Da parte dell'Ue, ha poi aggiunto, "c'è stato un intenso lavoro su un pacchetto di assistenza macroeconomica, ma devono esserci alcune condizioni da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) per procedere". Solo quando ci sarà l'accordo fra Fmi e governo tunisino "potremo procedere", ha aggiunto. "Non vogliamo che la Tunisia collassi finanziariamente. Sarebbe una brutta notizia per tutti, ma abbiamo bisogno di alcune precondizioni politiche", ha concluso la fonte. (Res)