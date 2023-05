Decreto lavoro: Barzotti (M5s), da governo più precarietà e meno prospettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha deciso di 'omaggiare' i lavoratori con più precarietà e meno prospettive di futuro". Lo scrive sui social la capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. La stessa ricorda come ci sia "un calo demografico senza precedenti, ci sono 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri e gli infortuni sul lavoro in crescita esponenziale. Questo decreto Lavoro peggiorerà lo scenario. Una linea politica imperdonabile". Ogni giorno, ha poi concluso, "parliamo di lavoro, di sicurezza e di qualità della vita. Un impegno intenso e costante della commissione Lavoro della Camera e di tutto il gruppo del Movimento 5 stelle. Il Primo maggio è un momento di bilancio del lavoro effettuato, di ricordo e confronto importante". (Rin)