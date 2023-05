Usa: autorità finanziarie chiudono banca First Republic, asset rimanenti a Jp Morgan Chase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno disposto la chiusura della First Republic, la banca su cui si sono rovesciate le tensioni finanziarie seguite al fallimento della Silicon Valley Bank, di Silvergate e Signature. Dopo settimane di fughe di capitali, pressioni sul mercato azionario e perdite di valore degli asset, la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha deciso di chiudere la banca e consegnare quanto a suo titolo alla Jp Morgan Chase. Presentando il bilancio del primo trimestre, dopo che le turbolenze date dai precedenti fallimenti parevano attenuarsi, la First repubblic tornava a gettare allarme, con la denuncia di un calo di 100 miliardi di dollari di deposito, il 58 per cento in meno sul periodo ottobre-dicembre 2022. Dati che hanno avuto rapida eco in borsa con un calo del 50 per cento delle azioni, martedì scorso, seguito dal -30 per cento di mercoledì e di oltre il -40 per cento venerdì. Da allora la Fdic, agenzia che regola il mercato finanziario, era al lavoro per torvare una soluzione, esaminando anche diverse proposte per cercare un salvataggio della First Republic. Alla fine ha prevalso la decisione di dismettere la banca, con i suoi 103,9 miliardi di dollari in depositi e 229 miliardi in asset. I clienti dalla First Republic continueranno ad usare i loro conti, fino a quando non sarà completato il percorso di trasferimento delle giacenze. (Was)