Primo maggio: Crippa (Lega), da governo aiuti concreti a lavoratori

- Il governo "taglia il cuneo fiscale, incentiva la formazione di chi non ha lavoro, prevede un assegno per chi realmente ne ha bisogno ma a Landini non va bene. Lui, la Cgil e il Pd che tra concerti rossi, personal shopper e le solite accuse da bar in decenni non hanno mosso un dito per i lavoratori". Lo afferma il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, secondo cui "sventolare bandiera rossa e urlare col pugno chiuso riesumando ogni anno nostalgiche immagini del passato non serve a nulla. Dare più soldi a chi ha lavoro, accompagnare con politiche attive chi lo ha perso e sostenere economicamente chi versa in povertà, sì. Trova le differenze, caro Landini".(Rin)